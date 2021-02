La Lombardia ha ancora il maggior numero di positivi ma vorrebbe riaprire ristoranti, cinema e teatri. Ma dal Cts arriva un No: “A rischio l’efficacia delle misure” (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Lombardia, nonostante sia ancora la regione con il maggior numero di positivi, invoca la riapertura dei ristoranti, fino alle 22, ma anche di cinema e teatri. La richiesta è contenuto in una lettera al Governo a firma del presidente Attilio Fontana e dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Per i vertici della Regione è “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”. Nello specifico, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico, della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi, il presidente e l’assessore chiedono formalmente “di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) La, nonostante siala regione con ildi, invoca la riapertura dei, fino alle 22, ma anche di. La richiesta è contenuto in una lettera al Governo a firma del presidente Attilio Fontana e dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi. Per i vertici della Regione è “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”. Nello specifico, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico, della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi, il presidente e l’assessore chiedono formalmente “di ...

