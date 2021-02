La Lega apre al governo Draghi e sposta il baricentro del nuovo esecutivo E si apre il problema ministri

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’apertura dellaal’ ildell’ildella composizione della squadra dei. La grande novità della seconda giornata di consultazioni di Marioè l’apertura dellaal. La dezione capitanata da Matteo Salvini incontrerà il premier incaricato solo nella tarda mattinata del 6 febbraio, ma sembra chiara l’intenzione dei leghisti di scendere in campo e giocare la partita da protagonista. E non dai banchi dell’opposizione. Dichiarazione del Prof Marioal termine del colloqui con il Presidente Sergio Mattarella,al ...

Il premier incaricato alla ricerca degli equilibri giusti per la composizione del governo. M5S, Grillo a Roma. Casaleggio: "Su appoggio al governo voto su Rousseau". Autonomie: "Diciamo sì a governo U ...
Oggi seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato. Il segretario del Pd Zingaretti: «Invieremo proposte per governo di lunga durata. Definire il perimetro e fare la sintesi è compito de ...