La caserma dei carabinieri nella villa confiscata al boss Ernesto Bardellino

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un lavoro di oltre due anni, il Comune di San Cipriano d’Aversa (Caserta), in collaborazione con il consorzio Agrorinasce, ha restituito allo Stato, in particolare al Ministero dell’Interno, il bene confiscato al camorristain via Acquaro, dove verrà realizzata la nuovadei. Soddisfatto il Sindaco di San Cipriano d’Aversa, Vincenzo Caterino: “Abbiamo fortemente voluto questa nuova destinazione istituzionale al bene confiscato alla famiglia. Ladeidi San Cipriano d’Aversa meritava una sede più adeguata alle esigenze di sicurezza del nostro territorio, e anche una sede fortemente simbolicalotta alla criminalità organizzata. Abbiamo investito ...

San Cipriano d'Aversa (Caserta) - Un altro passo in avanti per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di San Cipriano d'Aversa nel bene confiscato alla famiglia Bardellino. Dopo un lavoro di oltre due anni, il Comune di San Cipriano d'Aversa, in collaborazione con il consorzio Agrorinasce, ha restituito allo Stato il bene confiscato.