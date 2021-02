La Camera ha deciso di rimuovere dai suoi ruoli Marjorie Taylor Greene | la deputata di QAnon

XYZxyzY6 : RT @HerberMax: La Camera dei Rappresentanti ha deciso di escludere dalle commissioni parlamentari #MajorieTaylorGreene alla luce delle sue… - fr4nc15_93 : RT @HerberMax: La Camera dei Rappresentanti ha deciso di escludere dalle commissioni parlamentari #MajorieTaylorGreene alla luce delle sue… - JamesColeZonaG : RT @HerberMax: La Camera dei Rappresentanti ha deciso di escludere dalle commissioni parlamentari #MajorieTaylorGreene alla luce delle sue… - HerberMax : La Camera dei Rappresentanti ha deciso di escludere dalle commissioni parlamentari #MajorieTaylorGreene alla luce d… - Gloria68132 : Ma scusate ora in camera i tre compari che hanno già deciso che nomineranno Giulia ...Stefy non la sto più capendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera deciso

Come mai haidi farlo diventare un lavoro collettivo? Devo dire che non mi sento di averlo, è sorto spontaneamente, come se fosse la normale vocazione del progetto. Di certo, l'idea ...... secondo indiscrezioni, pare abbiano scelto Grillo e parte dei 5Stelle poche ore dopo che i gruppi parlamentari che avevano(a maggioranza ampia al Senato e più risicata alla) di non ...Eletta a novembre in Georgia, era stata criticata per alcuni post sui social network lisergici in cui, tra le altre cose, non credeva all'11 settembre e suggeriva che gli incendi in California fossero ...Cheney è la figlia dell'ex vice presidente Dick Cheney e un punto fermo dell'establishment del partito, ed è vista come desiderosa di salire ancora più in alto nella gerarchia del Gop di Washington.