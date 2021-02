La bufala in prima pagina su Il Giornale: «Il Brasile vieta Tom & Jerry» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il politicamente corretto è diventata l’ossessione di chi si ostina a cercarlo ovunque, anche dove non esiste. In Italia è successo nelle scorse settimane (politicamente e giornalisticamente) decontestualizzando la decisione presa da Disney+ di inserire un disclaimer (quindi tutt’altro che una censura) prima della visione di capolavori com Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti). E un quotidiano nostrano non poteva farsi mancare neanche l’approfondimento (evidentemente poco approfondito) su ciò che starebbe avvenendo in Brasile con la presunta censura del cartoon Tom e Jerry. Peccato che non ci sia nulla di vero e che la notizia risalga al 2013. LEGGI ANCHE > Una proposta di fact checking tra aumento dei contagi ed elezioni Il nostro lavoro di fact-checking parte dalla prima pagina de il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il politicamente corretto è diventata l’ossessione di chi si ostina a cercarlo ovunque, anche dove non esiste. In Italia è successo nelle scorse settimane (politicamente e giornalisticamente) decontestualizzando la decisione presa da Disney+ di inserire un disclaimer (quindi tutt’altro che una censura)della visione di capolavori com Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti). E un quotidiano nostrano non poteva farsi mancare neanche l’approfondimento (evidentemente poco approfondito) su ciò che starebbe avvenendo incon la presunta censura del cartoon Tom e. Peccato che non ci sia nulla di vero e che la notizia risalga al 2013. LEGGI ANCHE > Una proposta di fact checking tra aumento dei contagi ed elezioni Il nostro lavoro di fact-checking parte dallade il ...

