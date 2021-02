La Bce cancelli i debiti Appello di 100 economisti | tra cui Piketty

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Più di 100europei, tra cui Thomas, hanno lanciato una favore della cancellazione deipubblici in mano alla Banca centrale europea per facilitare la ripresa dalla crisi scatenata dalla pandemia coronavirus-Covid-19. In una lettera aperta inviata ai principali quotidiani dei paesi dell’Eurozona, glihanno fatto notare che un quarto deipubblici dei paesi dell’area euro è detenuto al momento dalla Banca centrale europea. Una sua eventuale cancellazione, hanno sottolineato, insieme all’impegno di spendere la somma con investimenti nella transizione green e in progetti sociali, creerebbe un pacchetto di stimoli di quasi 2,5 trilioni di euro. Il dibattito sulla cancellazione deidell’area euro riprende quota dopo ...

L'idea lanciata da Sassoli si scontrò contro il muro di Commissione e. La presidente della Banca Centrale Europea Lagarde la bocciò affermando che 'cancellare il debito va contro i trattati, c'è ...Non vi è dubbio che lapossa permettersi una simile azione. Come riconosciuto da un gran numero di economisti, anche tra coloro che si oppongono ad una tale risoluzione, una banca centrale può ...Più di 100 economisti europei, tra cui Thomas Piketty, hanno lanciato un appello a favore della cancellazione dei debiti pubblici in mano alla Banca centrale europea per facilitare la ripresa dalla cr ...Cancellare i debiti pubblici detenuti dalla BCE per facilitare la ricostruzione sociale ed ambientale post-pandemia.