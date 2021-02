Koulibaly positivo al Covid: il comunicato del Napoli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato del Napoli dopo i test effettuati a seguito della positività di Ghoulam Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid. Ecco il comunicato del Napoli dopo i test effettuati dopo la positività di Ghoulam emersa in mattinata. Sarà assente contro il Genoa. «Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kalidouè risultatoal Coronavirus. Ecco ildeldopo i test effettuati a seguito della positività di Ghoulam Kalidouè risultatoal. Ecco ildeldopo i test effettuati dopo la positività di Ghoulam emersa in mattinata. Sarà assente contro il Genoa. «Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidouè risultatoal-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è a… - Erlingilre : RT @sscnapoli: ?? | Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomati… - siamo_la_Roma : ?? #Koulibaly positivo al #Coronavirus ?? E' asintomatico e in isolamento ???? La nota del #Napoli #ASRoma - IlmsgitSport : #Napoli, #Koulibaly positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento - ilmessaggeroit : #Napoli, #Koulibaly positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento -