Koulibaly | “Non ho sintomi e sto bene Ci vediamo presto”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly ha postato sui social il suo stato d'animo dopo la notizia della positività al Covid. Queste le parole del senegalese: "Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie a tutti per l'affetto ". Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

