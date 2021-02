Juventus, Stadium chiuso al pubblico: persi 7 milioni in 3 giorni (Di venerdì 5 febbraio 2021) La crisi economica causata dal Covid-19 non smette di colpire e anche il mondo del calcio continua a risentirne. Nel giro di tre giorni la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium la Roma per la gara di campionato e l’Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Due big match che in una situazione di normalità avrebbero garantito il tutto esaurito. LEGGI ANCHE: Juventus, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala Secondo i calcoli di Tuttosport, tenendo conto più o meno di 84 mila spettatori divisi in due sold-out, considerando i prezzi dei biglietti della stagione 2018/2019, è come se la Juventus perdesse circa 7 milioni di euro nel giro di appena tre giorni. Oltre ovviamente allo spettacolo, a risentire della mancanza del ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) La crisi economica causata dal Covid-19 non smette di colpire e anche il mondo del calcio continua a risentirne. Nel giro di trelaospiterà all’Allianzla Roma per la gara di campionato e l’Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Due big match che in una situazione di normalità avrebbero garantito il tutto esaurito. LEGGI ANCHE:, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala Secondo i calcoli di Tuttosport, tenendo conto più o meno di 84 mila spettatori divisi in due sold-out, considerando i prezzi dei biglietti della stagione 2018/2019, è come se laperdesse circa 7di euro nel giro di appena tre. Oltre ovviamente allo spettacolo, a risentire della mancanza del ...

