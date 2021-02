Juventus-Roma, Pirlo: “Match delicato, k.o. di San Siro ci ha aiutati. Dybala e Ramsey? Sono out” (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Juventus all'esame Roma.Juventus-Roma, Spinazzola: “All’andata gettammo via la partita, avevamo i tre punti in pugno”I bianconeri sabato pomeriggio alle ore 18,00 affronteranno la compagine giallorossa guidata da Paulo Fonseca. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, alla vigilia del Match dell'Allianz Stadium, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa."Sarà una partita contro una delle squadre che gioca meglio in Italia, dovremo stare molto attenti. Sono bravi nelle ripartenze, hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere bravi a fare le preventive, per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede. Il k.o. di San Siro ci ha aiutati a far capire che dovremo avere sempre grande concentrazione e che se ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Laall'esame, Spinazzola: “All’andata gettammo via la partita, avevamo i tre punti in pugno”I bianconeri sabato pomeriggio alle ore 18,00 affronteranno la compagine giallorossa guidata da Paulo Fonseca. Il tecnico dei piemontesi, Andrea, alla vigilia deldell'Allianz Stadium, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa."Sarà una partita contro una delle squadre che gioca meglio in Italia, dovremo stare molto attenti.bravi nelle ripartenze, hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere bravi a fare le preventive, per non dare loro la libertà di ripartire in contropiede. Il k.o. di Sanci haa far capire che dovremo avere sempre grande concentrazione e che se ...

juventusfc : Storia di #JuveRoma Storia di #DUELS - JuventusTV : ??? @2DaniLuiz verso #JuveRoma: «Affronteremo una delle squadre più forti d'Italia» On demand, qui ??… - Gazzetta_it : #Amarcord #JuveRoma e la guerra postuma per il gol (annullato) di #Turone - _SiGonfiaLaRete : #Roma, #Fonseca: 'La #Juventus è in crescita, ma noi siamo in fiducia! #Dzeko? Si è allenato bene, ma #Cristante sa… - romaforever_it : Juventus-Roma, i convocati -