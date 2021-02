Juventus-Roma, Pirlo in conferenza: “Cambiate parecchie cose rispetto all’andata” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vigilia di campionato per la Juventus, che vuole continuare la sua striscia di successi battendo la Roma all’Allianz Stadium nel match delle ore 18. I tre punti permetterebbero ai bianconeri di scavalcare i capitolini al terzo posto in classifica e di riaprire il discorso scudetto. LEGGI ANCHE: Juventus, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala rispetto alla sfida di andata, la squadra di Andrea Pirlo è cambiata e cresciuta parecchio, soprattutto da un punto di vista mentale, il ché permette alla Juventus di pensare con positività allo scontro diretto con la Roma. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Aaron Ramsey, centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vigilia di campionato per la, che vuole continuare la sua striscia di successi battendo laall’Allianz Stadium nel match delle ore 18. I tre punti permetterebbero ai bianconeri di scavalcare i capitolini al terzo posto in classifica e di riaprire il discorso scudetto. LEGGI ANCHE:, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybalaalla sfida di andata, la squadra di Andreaè cambiata e cresciuta parecchio, soprattutto da un punto di vista mentale, il ché permette alladi pensare con positività allo scontro diretto con la. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Aaron Ramsey, centrocampista della ...

