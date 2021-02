Juventus Roma, Pirlo: “Dybala e Ramsey ancora out. Sul turnover…” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Juventus Roma – Torna la Serie A. Domani alle 18.00 Juventus e Roma si sfidano all’Allianz Stadium, seconda giornata del girone di ritorno. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter, Pirlo sfida Fonseca. Juve che dovrà fare a meno ancora di Ramsey e Dybala. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole ai microfoni dei giornalisti. Juventus Roma, le parole di Pirlo Roma – “Sarà una partita contro una squadra che gioca uno dei migliori calci in Italia, dovremo stare attenti, sono bravi nelle ripartenze con giocatori di grande gamba. Dovremo essere bravi a fare le preventive. Dovremo sbagliare poco per non dare loro libertà di partire in ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Torna la Serie A. Domani alle 18.00si sfidano all’Allianz Stadium, seconda giornata del girone di ritorno. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter,sfida Fonseca. Juve che dovrà fare a menodi. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato in conferenza stampa, ecco le sue parole ai microfoni dei giornalisti., le parole di– “Sarà una partita contro una squadra che gioca uno dei migliori calci in Italia, dovremo stare attenti, sono bravi nelle ripartenze con giocatori di grande gamba. Dovremo essere bravi a fare le preventive. Dovremo sbagliare poco per non dare loro libertà di partire in ...

