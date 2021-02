Juventus, lo staff medico ha stilato il piano di rientro di Dybala (Di venerdì 5 febbraio 2021) Paulo Dybala sta lentamente recuperando dalla lesione di basso grado del legamento mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero si sarebbero leggermente ampliati poiché come affermato dallo stesso Andrea Pirlo, La Joya sentirebbe ancora un po’ di fastidio al ginocchio. Una prima parte di stagione senz’altro sfortunata per Dybala il quale adesso avrebbe però pianificato il piano di rientro con lo staff medico della Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il Dortmund ci prova: assalto al top player Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’idea dello staff medico bianconero, di comune accordo con Dybala, sarebbe quella di far tornare al top della condizione l’argentino per la ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Paulosta lentamente recuperando dalla lesione di basso grado del legamento mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero si sarebbero leggermente ampliati poiché come affermato dallo stesso Andrea Pirlo, La Joya sentirebbe ancora un po’ di fastidio al ginocchio. Una prima parte di stagione senz’altro sfortunata peril quale adesso avrebbe però pianificato ildicon lodella. LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Dortmund ci prova: assalto al top player Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l’idea dellobianconero, di comune accordo con, sarebbe quella di far tornare al top della condizione l’argentino per la ...

CalcioNapoli24 : - dr91j : RT @giampdisan: @JCTweet_ Ne sono convinto anche io. Mi piace molto quello che sta facendo la Juventus, proprio nel periodo più buio per tu… - JCTweet_ : RT @giampdisan: @JCTweet_ Ne sono convinto anche io. Mi piace molto quello che sta facendo la Juventus, proprio nel periodo più buio per tu… - giampdisan : @JCTweet_ Ne sono convinto anche io. Mi piace molto quello che sta facendo la Juventus, proprio nel periodo più bui… - cosmojuve : 7/10 giorni per poter rivedere Paulo #Dybala tornare in campo. Questa è la data che lo staff medico della Juventus… -