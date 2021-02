Juventus, il sogno di mercato che non si realizzerà (Di venerdì 5 febbraio 2021) I tifosi della Juventus sognano un nome in particolare che scalda i cuori, attaccante del Real Madrid che sembra destinato altrove. La Juventus guarda alla prossima sessione di mercato, visto che ci sono alcune questioni all’interno dell’organico di Pirlo che vanno sistemate. Prima tra tutte, quella che riguarda l’attaccante. La squadra bianconera, infatti, è alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) I tifosi dellasognano un nome in particolare che scalda i cuori, attaccante del Real Madrid che sembra destinato altrove. Laguarda alla prossima sessione di, visto che ci sono alcune questioni all’interno dell’organico di Pirlo che vanno sistemate. Prima tra tutte, quella che riguarda l’attaccante. La squadra bianconera, infatti, è alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juventina962 : Nel 2006 la porcata fatta alla Juventus è stata talmente grande che è da quel giorno che sogno esattamente una fine… - rosydelpopolo : #onirorubrica 5/02/21 #juventus #inter #milan Sogno strano dove cerco .#matteosalvini ma non lo trovo mai. g… - rosydelpopolo : #onirorubrica 5/02/21 #juventus #inter #milan Sogno strano dove cerco .#matteosalvini ma non lo trovo mai. g… - StefaniaStefyss : RT @LadyGFinoallafi: Ti ho amato quando stavi al Real oggi ti amo ancora di più perché come in un sogno giochi nella Juve. Grazie per aver… - LadyGFinoallafi : Ti ho amato quando stavi al Real oggi ti amo ancora di più perché come in un sogno giochi nella Juve. Grazie per av… -