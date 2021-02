Juventus, cambia l’accordo con l’Atletico? Svelato il futuro di Morata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Juventus – Novità importante per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata. I bianconeri valutano di rimanere coerenti all’accordo originale: cioè quello di un altro prestito, per la prossima stagione, a 10 milioni di euro e poi il definitivo riscatto. Pochi mesi fa si parlava di un possibile prematuro riscatto già in questa stagione ma alla fine la società sembra averci ripensato e vorrebbe procedere con l’accordo stipulato inizialmente. Juventus, Svelato il futuro di Morata Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate su ‘Calciomercato.it‘ l’attaccante potrebbe rimanere in bianconero ancora la prossima stagione in prestito dall’Atletico e poi essere riscattato solo successivamente. Inizialmente la società ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Novità importante per quanto riguarda ildi Alvaro. I bianconeri valutano di rimanere coerenti aloriginale: cioè quello di un altro prestito, per la prossima stagione, a 10 milioni di euro e poi il definitivo riscatto. Pochi mesi fa si parlava di un possibile prematuro riscatto già in questa stagione ma alla fine la società sembra averci ripensato e vorrebbe procedere constipulato inizialmente.ildiStando infatti alle ultime indiscrezioni riportate su ‘Calciomercato.it‘ l’attaccante potrebbe rimanere in bianconero ancora la prossima stagione in prestito dale poi essere riscattato solo successivamente. Inizialmente la società ...

JWS_Italia : Una notizia molto attesa da tutti noi tifosi: squadra che vince non si cambia, a cominciare dal coach. Rita… - il_farmacista : RT @JuventusClub19: La Juventus, prima di ogni altra cosa ???? Andrea Pirlo ha trovato la quadra di questa squadra. La compone e scompone,… - JuventusClub19 : La Juventus, prima di ogni altra cosa ???? Andrea Pirlo ha trovato la quadra di questa squadra. La compone e scomp… - Group8g : @Mau_Romeo Siccome hanno capito che anche quest’anno non si cambia padrone in serie a adesso iniziano a montare cas… - infoitsport : Juventus U23, cambia il calendario della 9ª e 10ª di ritorno: i dettagli -