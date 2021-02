Juve Roma, la sfida infinita e gli ultimi incroci mancati. Per il momento (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dzeko e Allegri, gli incroci mancati che scaldano la sfida tra Juve e Roma allo Stadium. Pirlo, intanto, è a caccia della sesta vittoria consecutiva Senza scomodare Turone, Nakata, Capello o Bonucci, la storia di Juventus Roma scorre da sempre parallela a quella del campionato di Serie A, intersecandola spesso nei momento decisivi per lo scudetto. Stasera bianconeri e giallorossi si giocano il terzo posto in classifica, ma nell’ultimo periodo si sono già sfidate fuori dal campo. Il caso Dzeko ha scaldato la piazza Romana e le fantasie degli Juventini, in un’estate rovente con la Vecchia Signora in pressing e il bosniaco prima scelta per l’attacco di Pirlo. Poi qualcosa si è interrotto, Paratici ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dzeko e Allegri, gliche scaldano latraallo Stadium. Pirlo, intanto, è a caccia della sesta vittoria consecutiva Senza scomodare Turone, Nakata, Capello o Bonucci, la storia dintusscorre da sempre parallela a quella del campionato di Serie A, intersecandola spesso neidecisivi per lo scudetto. Stasera bianconeri e giallorossi si giocano il terzo posto in classifica, ma nell’ultimo periodo si sono giàte fuori dal campo. Il caso Dzeko ha scaldato la piazzana e le fantasie deglintini, in un’estate rovente con la Vecchia Signora in pressing e il bosniaco prima scelta per l’attacco di Pirlo. Poi qualcosa si è interrotto, Paratici ha ...

