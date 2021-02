Juve, questo Kulusevski è di nuovo un cardine – ANALISI TATTICA (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelle ultime partite della Juve, Kulusevski ha lanciato segnali incoraggianti: lo svedese ha fornito prestazioni preziose dal punto di vista tattico Qualche settimana fa, Kulusevski sembrava trovarsi in un momento difficile. Lo svedese giocava solo scampoli di partite e non riusciva ad imporsi: e dire che aveva avuto un inizio di stagione assai incoraggiante, colmo di gol, assist e giocate decisive. Con la coppia titolare Ronaldo-Morata, l’affermazione di McKennie è stata decisiva nel togliere spazio all’ex Parma. L’americano si è rivelato cruciale per le sue qualità senza palla, con ottime capacità nell’aggredire gli spazi e riempire l’area di rigore. Come abbiamo scritto tante volte, era arrivato a Torino con la nomea di mediano difensivo, ma si sta affermando soprattutto come incursore, con compiti quasi esclusivamente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nelle ultime partite dellaha lanciato segnali incoraggianti: lo svedese ha fornito prestazioni preziose dal punto di vista tattico Qualche settimana fa,sembrava trovarsi in un momento difficile. Lo svedese giocava solo scampoli di partite e non riusciva ad imporsi: e dire che aveva avuto un inizio di stagione assai incoraggiante, colmo di gol, assist e giocate decisive. Con la coppia titolare Ronaldo-Morata, l’affermazione di McKennie è stata decisiva nel togliere spazio all’ex Parma. L’americano si è rivelato cruciale per le sue qualità senza palla, con ottime capacità nell’aggredire gli spazi e riempire l’area di rigore. Come abbiamo scritto tante volte, era arrivato a Torino con la nomea di mediano difensivo, ma si sta affermando soprattutto come incursore, con compiti quasi esclusivamente ...

Juve, questo Kulusevski è di nuovo un cardine – ANALISI TATTICA

Nelle ultime partite della Juve, Kulusevski ha lanciato segnali incoraggianti: lo svedese ha fornito prestazioni preziose dal punto di vista tattico ...

