Just Eat | prime assunzioni con contratto di lavoro dipendente per i rider

(Di venerdì 5 febbraio 2021)Eat (www.eat.it), parte diEat Takeaway.com, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, avvierà ledeiin Italia a partire da marzo 2021, in Lombardia, introducendo contratti disubordinato con il modello Scoober. Già attivo in alcuni dei paesi in cui opera il gruppo, Scoober prevede l’inquadramento deicome lavoratori dipendenti: una scelta che consentirà loro di avere tutti i vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti, e condizioni di assunzione eque tra cui: un compenso orario, ferie, malattia, maternità/paternità, indennità pernotturno, e festivi, coperture assicurative, dispositivi di sicurezza gratuiti in dotazione, formazione obbligatoria e tutele ...

