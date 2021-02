Johnson & Johnson ha presentato richiesta di autorizzazione del suo vaccino Covid alla Fda americana: è efficace al 66% (Di venerdì 5 febbraio 2021) È arrivata alla Food and Drug Administration (Fda) americana la richiesta di autorizzazione di emergenza di Johnson & Johnson per il suo vaccino anti-Covid. A rendere noto il primo passo verso il via libera alla somministrazione del farmaco è stata la stessa casa farmaceutica statunitense che a fine gennaio aveva diffuso i dati riguardanti l’efficacia della sua formula, basata su una sola dose: una validità a livello globale del 66% che varia dal 72% registrato negli Usa al 57% del Sudafrica, anche a causa della maggiore diffusione della variante altamente trasmissibile sviluppatasi nel Paese africano. Il vaccino, sempre secondo la casa farmaceutica, mostra una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È arrivataFood and Drug Administration (Fda)ladidi emergenza diper il suoanti-. A rendere noto il primo passo verso il via liberasomministrazione del farmaco è stata la stessa casa farmaceutica statunitense che a fine gennaio aveva diffuso i dati riguardanti l’efficacia della sua formula, basata su una sola dose: una validità a livello globale del 66% che varia dal 72% registrato negli Usa al 57% del Sudafrica, anche a causa della maggiore diffusione della variante altamente trasmissibile sviluppatasi nel Paese africano. Il, sempre secondo la casa farmaceutica, mostra una ...

SimonCalder : Hotel quarantine. Er ... - repubblica : Vaccino antiCovid, Johnson & Johnson presenta richiesta autorizzazione: efficace al 66 per cento - Corriere : Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - Noovyis : (Johnson & Johnson ha presentato richiesta di autorizzazione del suo vaccino Covid alla Fda americana: è efficace a… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: Johnson & Johnson ha presentato richiesta di autorizzazione del suo vaccino Covid alla Fda americana: è efficace al 66… -