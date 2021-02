Italia’s Got Talent, Mara Maionchi fuori di sé abbandona la trasmissione tra le parolacce, provano a farla restare ma lei va via (Di venerdì 5 febbraio 2021) Italia’s Got Talent è una trasmissione che ha un seguito davvero importante sia per i numeri che propongono i vari concorrenti che si esibiscono sul palco che, spesso, emozionano, a volte divertono, stupiscono e qualche volta annoiano, sia per il gruppo dei giudici, affiatatissimo e molto ben assortito. Infatti i quattro giudici, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich, fanno divertire tantissimo il pubblico da casa. Durante l’ultima puntata di Italia’s go Talent, Mara Maionchi sempre molto frizzante, ha deciso di lasciare il suo posto in giuria ed è andata via seguita da Frank Matano che ha provato, inutilmente a farle cambiare idea. Vediamo cosa è accaduto. Mara ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Gotè unache ha un seguito davvero importante sia per i numeri che propongono i vari concorrenti che si esibiscono sul palco che, spesso, emozionano, a volte divertono, stupiscono e qualche volta annoiano, sia per il gruppo dei giudici, affiatatissimo e molto ben assortito. Infatti i quattro giudici,, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastianich, fanno divertire tantissimo il pubblico da casa. Durante l’ultima puntata digosempre molto frizzante, ha deciso di lasciare il suo posto in giuria ed è andata via seguita da Frank Matano che ha provato, inutilmente a farle cambiare idea. Vediamo cosa è accaduto....

