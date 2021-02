Tommasolabate : Si procede verso una maggioranza giallorossoazzurra. Se così fosse, Italia Viva avrebbe un merito storico che, comu… - Agenzia_Ansa : Nel centro di Roma è apparsa un'opera dello street artist Harry Greb dedicata al leader di Italia Viva Matteo Renzi… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - zazoomblog : Italia Viva: sostegno incondizionato a Draghi - #Italia #Viva: #sostegno - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scompars… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

La Nazione

(Aggiornamento di MB) CONSULTAZIONI GOVERNO DRAGHI, RENZI: 'PIU' FORTE' Altra giornata di consultazioni con Mario Draghi e poco fa è toccato alla delegazione dicapitanata da ...- "Grazie a Mario Draghi - ha detto il leader di Iv Matteo Renzi al termine delle consultazioni - : averlo individuato come interlocutore per formare un nuovo governo ha portato ...Giuseppe Graziuso riporta direttamente a Salvatore Internullo, Direttore del Marchio Peugeot in Italia. Giuseppe Graziuso, 47 anni, sposato e con due figlie, ha una lunga esperienza nell’automotive, ..."Italia Viva sostiene il premier per il governo incaricato dal capo dello Stato, non giudico le decisioni degli altri, di Salvini e di Leu, ognuno risponde ...