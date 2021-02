Italia in giallo con le nuove misure anti assembramento: nel weekend più controlli nelle grandi città (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il primo fine settimana di febbraio segna un’Italia quasi tutta in zona gialla, quindi con misure dunque meno restrittive rispetto alle ultime settimane. La paura però è che nelle grandi città si creino pericolosi assembramenti che potrebbero aumentare nuovamente i casi di Coronavirus in un momento in cui la curva dei contagi sembra essere sotto controllo, finalmente. E allora ecco che, stando alle ultime indiscrezioni, saranno intensificati i controlli da parte del Governo al fine di evitare che la gente si riversi numerosa tra locali e negozi. Quali sono le nuove misure anti assembramento? Scopriamole di seguito pensando sempre che il buon senso è il miglior compagno in questo momento così delicato. Qui i dettagli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il primo fine settimana di febbraio segna un’quasi tutta in zona gialla, quindi condunque meno restrittive rispetto alle ultime settimane. La paura però è chesi creino pericolosi assembramenti che potrebbero aumentare nuovamente i casi di Coronavirus in un momento in cui la curva dei contagi sembra essere sotto controllo, finalmente. E allora ecco che, stando alle ultime indiscrezioni, saranno intensificati ida parte del Governo al fine di evitare che la gente si riversi numerosa tra locali e negozi. Quali sono le? Scopriamole di seguito pensando sempre che il buon senso è il miglior compagno in questo momento così delicato. Qui i dettagli ...

