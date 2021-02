Corriere : L’Italia torna gialla, ma si rischiano micro zone rosse in provincia di Perugia e Chieti - NicolaPorro : ?? La #crisidigoverno è un gioco dell'oca, #Renzi mira al pieno di poltrone, i 25 anni del Foglio, la sorpresa del n… - CosenzaChannel : Primo weekend in zona gialla domani per 16 regioni d'Italia, con regole meno restrittive e meno divieti. Ecco cosa… - FirenzePost : Italia gialla: misure antimovida nelle grandi città, Roma, Firenze, Milano - cschannel_news : Italia zona gialla, le regole per il weekend -

Ultime Notizie dalla rete : Italia gialla

Primo week end in zonaper la maggior parte delle regioni italiane e dal Viminale parte l'allarme. Obiettivo: alzare il livello di guardia e evitare assembramenti fuori dai locali e nelle strade. Troppo fragile la ...Cosa si può fare e cosa no secondo le disposizioni del governo Primo weekend in zonadomani per 16 regioni d', con regole meno restrittive e meno divieti. Forze dell'ordine concentrate a vigilare e far rispettare le norme anti assembramenti, con un occhio puntato al ...In arrivo il tanto atteso primo weekend giallo in quasi tutta l’Italia. Ma per evitare folle e assembramenti le grandi città varano piani sicurezza ad hoc: a Roma, come a Milano o Firenze, i controlli ...[PATRICK ZAKI ADRIA] Così la decisione dell'amministrazione comunale di Adria (Rovigo) per dare un segnale forte a tale questione che ormai è di carattere nazionale e sta toccando tantissime associazi ...