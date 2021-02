Italgas | nuova emissione obbligazionaria per 1 miliardo di euro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha concluso oggi con successo il lancio di una“dual-tranche” con scadenze febbraio 2028 e febbraio 2033, entrambe a tasso fisso e da 500 milioni di, con cedola annua pari rispettivamente a 0% e 0,5%. L’rientra nel Programma EMTN (Medium Term Notes) avviato nel 2016 e rinnovato a ottobre 2020. L’operazione, sottolinea una nota, “ha fatto registrare una domanda di circa 3,4 miliardi di, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. In particolare, la tranche a 12 anni rappresenta l’operazione con coupon più basso in Italia finora realizzata su tale scadenza”. Italga ha quindi proseguito nel processo di ottimizzazione del costo del debito e ...

ha concluso oggi con successo il lancio di unaemissione obbligazionaria "dual - tranche" con scadenze febbraio 2028 e febbraio 2033, entrambe a tasso fisso e da 500 milioni di euro , ...ha lanciato questa mattina sul mercato unaemissione obbligazionaria "dual tranche" a tasso fisso con scadenze a 7 e 12 anni, di 500 milioni di euro cadauna. Il collocamento - spiega una ...Concluso il collocamento a tasso fisso, a 7 e a 12 anni, per un miliardo di euro complessivi. Coupon da record per la tranche con scadenza più lunga ...A tasso fisso con scadenze a 7 e 12 anni da 500 milioni ciascuna. Il rendimento è stato fissato a 45 punti base sulla curva swap per la tranche 2028 e a 60 punti base per quella 2033. Nel frattempo il ...