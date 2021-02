Isola dei Famosi 2021 | si va verso lo slittamento | la possibile nuova data

Leggi su inews24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) di inizio. Secondo le ultime indiscrezioni sembra che il programma non partirà l’8 marzo Tra le limitazioni legate ai viaggi e i soliti problemi di spostamenti per la pandemia di Covid, anche laedizione dell’deista via via slittando L'articolo proviene da Inews.it.