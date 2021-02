Isola dei Famosi 2021 | Ilary Blasi fa il colpaccio | ecco l’opinionista in trattativa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’orizzonte dell‘deiè leggermente scivolato in avanti di qualche giorno: inizialmente prevista per lunedì 8 marzo è slittata a govedì 11. Intanto, la padrona di casa,sembra proprio aver fatto ilportando al fianco di Iva Zanicchi un’opinionista davvero inaspettata. Di chi si tratta è presto detto: ad affiancare l’ “aquila di Ligonchio” sarà nientemeno che Elettra Lamborghini. La twerking queen sarebbe inper approdare nello studio televisivo diper commentare le vicende dei naufraghi e, a quanto pare, la fumata bianca sarebbe praticamente cosa certa.cosa apprendiamo dal portale Giornalettismo: “Colpo di scena: dopo aver annunciato Iva Zanicchi come ...

zazoomblog : Elisa Isoardi va all’Isola dei Famosi e lascia la Rai: ora è ufficiale (FOTO) - #Elisa #Isoardi #all’Isola #Famosi - blogtivvu : #Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini opinionista? L’indiscrezione - PBerluskony : RT @Parpiglia: - PBerluskony : RT @CIAfra73: BOOM! Ecco chi potrebbe affiancare Iva Zanicchi come opinionista dell'Isola dei Famosi! - StraNotizie : L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini in trattativa -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

L'Famosi quest'anno sarà all'insegna del #GirlPower dato che sulla carta gli autori vorrebbero un cast fisso tutto al femminile: conduttrice, inviata e opinioniste. Se Ilary Blasi è infatti ...I guariti sono complessivamente 23.303 (+217), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'sono attualmente 229. Sul territorio,39.248 casi positivi complessivamente accertati, ...La cantante è in corsa per ricoprire uno dei ruoli più importanti nel reality show: con Zanicchi e Blasi, si prospetta un'Isola tutta al femminile ...Non si fermano gli arrivi di migranti nel sud Sardegna, ripresi in queste ore anche grazie alle condizioni meteomarine più miti. Dopo i 18 algerini bloccati dai carabinieri tra ieri sera e questa matt ...