Isola dei Famosi 2021 | cambia la data di partenza del reality Ecco il motivo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’deinon è ancora iniziata e già subisce un cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset. Si, perché stando a quanto riportato da TVBlog, la prima puntata dell’dei, prevista per i primi giorni di marzo, a cavallo della fine del Grande Fratello Vip 5, andrà in onda il prossimo 11 marzo. Perché la macchina dell’deiavrebbe preso questa decisione? Presto spiegato. Secondo quanto riportato da TVBlog, ci sarebbe sotto un ragionamento legato agli ascolti. L’dei, infatti, si ritroverebbe a competere, a inizio marzo, con Il Commissario Montalbano, una delle fiction di Rai 1 più amate dal pubblico. Come tutti ...

tuttopuntotv : Isola dei famosi 2021, il reality show rischia di slittare: il motivo #Isola #IsoladeiFamosi - FeliceSalvati2 : Slitta la partenza dell'Isola dei famosi a lunedì 15 marzo Silenzio non ditelo a Signorini altrimenti prolunga il… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: VARIAZIONI RAI1 E CANALE 5: RADDOPPIA IL PARADISO DELLE SIGNORE, SLITTA L’ISOLA DEI FAMOSI #IlParadisodelleSignore #Tg1 #Is… - FabioTraversa : RT @tvblogit: L’isola dei famosi 2021, slitta la partenza - raspa90 : RT @tvblogit: L’isola dei famosi 2021, slitta la partenza -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...Dell'. Sui social l'ex concorrente del reality show - che ha da poco ricevuto la proposta ufficiale da parte del suo fidanzato - ha apertamente attaccato Andrea Zenga rispondendo alle domane......traccia L'Elfo fa un parallelismo tra il freddo invernale del mese di dicembre e la freddezza...al rap ed in breve tempo inizia a partecipare ai concorsi di freestyle organizzati nell'...Stando ad alcune indiscrezioni la data di partenza del programma condotto da Ilary Blasi subirebbe alcune modifiche. Ecco perché e quando dovrebbe andare in onda ...Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera alla riapertura delle piste da sci, ma solo per le zone gialle: la stagione invernale in Sicilia è a rischio.