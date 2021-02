Ischia Film Festival | la rassegna torna sull’isola dal 26 giugno

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È stato la scorsa estate il primo evento post-lockdown in Italia. L’quindi quest’anno per la sua 19° edizione, che si terrà tra il 26e il 3 luglio 2021. Il format è quello già testato: si tratterà di unaibrida che vedrà una controllata partecipazione in presenza e un’ampia condivisione via web. In questo modo, il Castello Aragonese sarà una location di cui gli spettatori di tutto il mondo potranno godere, spiega Michelangelo Messina, fondatore e direttore del. A sostenere l’evento la Regione Campania, la Direzione Cinema del Mibact e sponsor privati. Castello Aragonese – Photo Credits:Aperte le selezioni per l’...

NGaribbo : RT @ischianews: Ischia Film Festival: dal 26 giugno al 3 luglio la 19a edizione #ischia #filmfestival #ischiafilmfestival #Cinema #ischiafi… - DaBordet : Ischia Film Festival: dal 26 giugno al 3 luglio la XIX edizione - ischianews : Ischia Film Festival: dal 26 giugno al 3 luglio la 19a edizione #ischia #filmfestival #ischiafilmfestival #Cinema… - Turismopassione : Ischia Film Festival: dal 26 giugno al 3 luglio la 19a edizione - Anna_Cata7 : RT @RBcasting: Ischia Film Festival, aperte le iscrizioni per la 19esima edizione. L'evento si terrà al Castello Aragonese, dal 26 giugno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia Film

Agenzia ANSA

Si terrà dal 26 giugno al 3 luglio prossimi la 19esima edizione dell'Festival e come per lo scorso anno (quando fu il primo appuntamento cinematografico in Italia dopo il lockdown) sarà in formula ibrida con eventi in presenza ed attività via web. 'Grazie ...Si terrà dal 26 giugno al 3 luglio prossimi la 19esima edizione dell'Festival e come per lo scorso anno (quando fu il primo appuntamento cinematografico in Italia dopo il lockdown) sarà in formula ibrida con eventi in presenza ed attività via web. "Grazie ...Il grande cinema torna sull’isola verde. La diciannovesima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà dal 26 giugno al 3 luglio 2021 puntando sulla fortunata formula ibrida tra attività web e in pres ...Il grande cinema torna sull’isola verde. La 19esima edizione dell’ Ischia Film Festival si terrà dal 26 giugno al 3 luglio 2021 puntando sulla fortunata formula ibrida tra attività web e in presenza a ...