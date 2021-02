Io speriamo che me la cavo: Adriano Pantaleo e gli altri "bambini", ecco che fine hanno fatto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bambino Vincenzino di Io speriamo che me la cavo, interpretato da Adriano Pantaleo, oggi ha deciso di portare sullo schermo il documentario in cui svela che fine hanno fatto gli alunni di Paolo Villaggio. Adriano Pantaleo, il "Vincenzino" di Io speriamo che me la cavo ha parlato in un'intervista a Il Mattino del documentario attualmente in lavorazione che si intitola Noi ce la siamo cavata e racconta che fine hanno fatto i bambini del film con Paolo Villaggio, diretto da Lina Wertmuller e tratto dal best-seller di Marcello D'Orta. Io speriamo che me la cavo è stato un film cult degli anni '90 diretto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il bambino Vincenzino di Ioche me la, interpretato da, oggi ha deciso di portare sullo schermo il documentario in cui svela chegli alunni di Paolo Villaggio., il "Vincenzino" di Ioche me laha parlato in un'intervista a Il Mattino del documentario attualmente in lavorazione che si intitola Noi ce la siamo cavata e racconta chedel film con Paolo Villaggio, diretto da Lina Wertmuller e tratto dal best-seller di Marcello D'Orta. Ioche me laè stato un film cult degli anni '90 diretto ...

pisto_gol : In 31 anni la Germania ha avuto 3 Capi del Governo, l’Italia 16. Speriamo che il 17 porti fortuna ?? - Giorgiolaporta : Scusate qualcuno ha visto #Scanzi? É qualche giorno che non twitta.. speriamo tutto bene... #5febbraio - silvia_sb_ : Speriamo venga interrotta anche l’abitudine di rilasciare dichiarazioni per strada che favoriscono assembramenti/caos nn consoni al periodo - CiaobyDany : RT @giustapaga: #JustEat conferma l'intendimento di dare un contratto di lavoro subordinato a 3000 #rider italiani. Ancora da discutere, co… - 25gennaio1 : IMPORTANTE CHE SIA ARRIVATO,SPERIAMO CHE LA GENTE NON SI VACCINI E USI QUESTE TERAPIE IN CASO DI NECESSITA',LA PRIM… -