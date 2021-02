Intesa mette il turbo nei conti e guarda al rilancio dell’Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel’anno della grande pandemia, Intesa SanPaolo mette a segno conti da record. Il gruppo guidato da Carlo Messina, ha infatti chiuso l’esercizio 2020 con un utile netto contabile a 3,277 miliardi, battendo le attese degli analisti. Ma non ci sono solo gli utili. I ricavi, per esempio, hanno toccato quota 19 miliardi mentre i costi operativi si sono attestati a 9,9 miliardi con un margine operativo lordo per 9 miliardi. Semmai, ha chiuso in rosso il quarto trimestre dell’anno, ma solo per effetto dell’Opas lanciata su Ubi banca, la scorsa estate. Il rosso ha toccato i 3 miliardi mentre il fatturato nel trimestre si è attestato a 5,29 miliardi, meglio dei 5,08 miliardi stimati. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno la banca ha ulteriormente accelerato la riduzione dello stock di crediti deteriorati: infatti nel corso del 2020 è stata ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel’anno della grande pandemia,SanPaoloa segnoda record. Il gruppo guidato da Carlo Messina, ha infatti chiuso l’esercizio 2020 con un utile netto contabile a 3,277 miliardi, battendo le attese degli analisti. Ma non ci sono solo gli utili. I ricavi, per esempio, hanno toccato quota 19 miliardi mentre i costi operativi si sono attestati a 9,9 miliardi con un margine operativo lordo per 9 miliardi. Semmai, ha chiuso in rosso il quarto trimestre dell’anno, ma solo per effetto dell’Opas lanciata su Ubi banca, la scorsa estate. Il rosso ha toccato i 3 miliardi mentre il fatturato nel trimestre si è attestato a 5,29 miliardi, meglio dei 5,08 miliardi stimati. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno la banca ha ulteriormente accelerato la riduzione dello stock di crediti deteriorati: infatti nel corso del 2020 è stata ...

petergomezblog : Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette… - mistermeo : RT @petergomezblog: Nuovo governo, la diretta – Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette di t… - mgz82 : @AndreaQuadroni l'intesa non deriva mica da quanto impegno ci mette fico ?? - FerroNano : RT @erretti42: Nuovo governo, la diretta - Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette di traver… - DaCaiomauro : RT @erretti42: Nuovo governo, la diretta - Il Pd propone il lodo Orlando per l’intesa sulla prescrizione. Ma Italia Viva si mette di traver… -