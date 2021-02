Inter, pessima notizia dalla Cina: staccati i diritti della Serie A alla tv di Suning (Di sabato 6 febbraio 2021) Altra tegola per l’Inter: le casse nerazzurre necessitano di circa 200 milioni di dollari per mettere a posto i conti. dalla Cina, però, arriva una pessima notizia per il club milanese: secondo quanto appurato da Calciomercato.com, PPTV, la televisione di proprietà di Suning, stesso gruppo che possiede la maggioranza della società nerazzurra, questa sera non sta trasmettendo la gara tra Fiorentina e Inter. Il motivo è da ricercarsi nel grave ritardo dei pagamenti verso IMG, società che commercializza i diritti della Serie A nel mondo e che da mesi non riceve gli emolumenti stabiliti. diritti che IMG aveva acquistato per 341 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Altra tegola per l’: le casse nerazzurre necessitano di circa 200 milioni di dollari per mettere a posto i conti., però, arriva unaper il club milanese: secondo quanto appurato da Calciomercato.com, PPTV, la televisione di proprietà di, stesso gruppo che possiede la maggioranzasocietà nerazzurra, questa sera non sta trasmettendo la gara tra Fiorentina e. Il motivo è da ricercarsi nel grave ritardo dei pagamenti verso IMG, società che commercializza iA nel mondo e che da mesi non riceve gli emolumenti stabiliti.che IMG aveva acquistato per 341 milioni di euro. SportFace.

