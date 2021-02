Inter, altra tegola: in Cina staccati i diritti della Serie A alla tv di Suning (Di venerdì 5 febbraio 2021) All'Inter servono circa 200 milioni di dollari per dare respiro alle casse nerazzurre. Intanto dalla Cina arriva una pessima notizia per la 'Benamata', l'ennesima, che getta ulteriori dubbi sulle condizioni economiche in cui versa la proprietà. Secondo quanto appurato da Calciomercato.com, PPTV, la televisione di proprietà di Suning, stesso gruppo che possiede la maggioranza della società nerazzurra, questa sera non sta trasmettendo la gara tra Fiorentina e Inter. Il motivo è da ricercarsi nel grave ritardo dei pagamenti verso IMG, società che commercializza i diritti della Serie A nel mondo e che da mesi non riceve gli emolumenti stabiliti. diritti che IMG aveva acquistato per 341 milioni di euro. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 febbraio 2021) All'servono circa 200 milioni di dollari per dare respiro alle casse nerazzurre. Intanto darriva una pessima notizia per la 'Benamata', l'ennesima, che getta ulteriori dubbi sulle condizioni economiche in cui versa la proprietà. Secondo quanto appurato da Calciomercato.com, PPTV, la televisione di proprietà di, stesso gruppo che possiede la maggioranzasocietà nerazzurra, questa sera non sta trasmettendo la gara tra Fiorentina e. Il motivo è da ricercarsi nel grave ritardo dei pagamenti verso IMG, società che commercializza iA nel mondo e che da mesi non riceve gli emolumenti stabiliti.che IMG aveva acquistato per 341 milioni di euro. ...

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Duecento milioni per salvare l'#Inter ?? Evoluzione #Pirlo: è un'altra #Juve ??… - DiMarzio : Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pag… - ItaSportPress : Inter, altra tegola: in Cina staccati i diritti della Serie A alla tv di Suning - - r_campix : @cippiriddu Ah ecco. In un'altra squadra. Io all'Inter l'ho sempre visto fare cagare, in qualsiasi ruolo. Svogliat… - Carlo_Brianza : #QSVS Dite a Suma di non scherzare sugli stipendi dell'#Inter che il #Milan una volta è stato salvato da Berlusconi… -