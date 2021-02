“Inps ha sbagliato il rendiconto | gran casino al Mef” L’Italia è fuori di 6 miliardi?

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo quanto riferisce Dagospia, al Mef (Ministero dell’Economia) sembrerebbe scoppiato il caos per un errore piuttosto grave che avrebbe commesso l’. Se la notizia fosse verasarebbedi 6, insomma una conseguenza non di poco conto che graverebbe sulla situazione già pesante e che mette in evidenza quanto sia assurda la disastrosa incapacità alla guida del. “L’haa rendicontare i fondi e siamodi 6con il fondo “sure”, il meccanismo europeo di sostegno al lavoro (come la cassa integrazione)”, si legge tra le righe del pezzo pubblicato poco fa con il quale viene annunciato “il”. È partito così il “giro frenetico di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inps sbagliato

Il Sussidiario.net

In queste ore, secondo quanto riportato da Dagospia , sarebbe impegnato nel caos scoppiato al Ministero dell'Economia italiano per il presunto errore commesso dall'Se ci fosse lo spazio per un altro governo non presieduto da Conte sarebbese Pd e M5s ... Sui dicasteri di Bonafede e Azzolina, sui vertici di Anpal e, sulla gestione del commissario all'..."Inps ha sbagliato rendiconto fondo Sure": secondo Dagospia è caos al MEF perché ora Italia è fuori di 6 miliardi. Contatti in corso Paolo Gentiloni.Tito Boeri non ha usato mezzi termini per bocciare la campagna vaccinale del commissario Arcuri: “In base alle sue previsioni, occorrono 500.000 somministrazioni al giorno e siamo molto lontani. Quest ...