Infortunio Strakosha, il comunicato della Lazio: «Tante notizie infondate, ecco come sta» (Di venerdì 5 febbraio 2021) La Lazio ha emesso un comunicato sulle condizioni di Thomas Strakosha sul quale si sono diffuse Tante notizie in merito La Lazio interviene con un comunicato sulle voci circa le condizioni di Thomas Strakosha. Questo il testo: «Con riferimento ad alcune notizie apparse anche sui quotidiani di oggi, si precisa che Thomas Strakosha ha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo. Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempi della ripresa ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Laha emesso unsulle condizioni di Thomassul quale si sono diffusein merito Lainterviene con unsulle voci circa le condizioni di Thomas. Questo il testo: «Con riferimento ad alcuneapparse anche sui quotidiani di oggi, si precisa che Thomasha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo. Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempiripresa ...

