Infortunio Ceccherini | lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Hellas Verona ha comunicato che Federicoha riportato unadialladestra Come annunciato Ivan Juric, Federicoha subito un. Questo il comunicato del Verona. «Hellas Verona comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore – Federicoha riportato unadideldestra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore» Leggi su Calcionews24.com

