Infastidita Barbara D'Urso asfalta Memo Remigi anche sui social: pessimo finale (Foto) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un amore di 40 anni fa tra Barbara D'Urso e Memo Remigi e nei ricordi doveva restare tale ma le due versioni contrastanti dei due protagonisti hanno rovinato tutto (Foto). Non era un segreto che a 19 anni la D'Urso è stata la compagna di Memo Remigi, sarebbe stato anche carino parlarne a distanza di così tanto tempo ma in questi giorni è pessimo il finale che è stato riscritto. Lui ha raccontato di avere tradito la moglie, morta di recente, con Barbara D'Urso all'epoca giovanissima. Inoltre, che la moglie l'aveva cacciato di casa e che erano andati a vivere insieme continuando il loro amore in cui lui si sentiva un po' padre per Barbara.

