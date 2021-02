“Incommentabile!”. Samantha De Grenet, scorre il veleno fuori dalla casa. La frase incriminata scatena anche la super-vip (Di venerdì 5 febbraio 2021) È ancora polemica per le parole pronunciate da Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip all’indirizzo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il lungo percorso dell’amicizia tra Dayane e Rosalinda è ben noto: il loro rapporto speciale e il loro feeling sta facendo volare migliaia di fan. Tanto che un gruppo di loro fedelissimi ha coniato un nome per questa coppia di vippone, le “Rosmello”, dall’unione ros(alinda) più mello. Ebbene, dopo che era stata mostrata una clip in cui la modella brasiliana e l’attrice si erano scambiate tenere effusioni, Samantha De Grenet aveva dichiarato: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello”. Rosalinda ha subito replicato: “Vabbè, ma non c’è niente di male in questa cosa”. E poi è stata la volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) È ancora polemica per le parole pronunciate daDenelladel Grande Fratello Vip all’indirizzo di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Il lungo percorso dell’amicizia tra Dayane e Rosalinda è ben noto: il loro rapporto speciale e il loro feeling sta facendo volare migliaia di fan. Tanto che un gruppo di loro fedelissimi ha coniato un nome per questa coppia di vippone, le “Rosmello”, dall’unione ros(alinda) più mello. Ebbene, dopo che era stata mostrata una clip in cui la modella brasiliana e l’attrice si erano scambiate tenere effusioni,Deaveva dichiarato: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire. Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello”. Rosalinda ha subito replicato: “Vabbè, ma non c’è niente di male in questa cosa”. E poi è stata la volta ...

Walima_ : @be_a_riot Samantha incommentabile ?? Visto le sue idee da capra del 1500 sarebbe capace di accoppiare Rosalinda co… - Lmr17711551 : RT @HalissaNam: @RachiaTerri Ma ora lo hai seguiti in camera? Oltre alla cannavò ormai incommentabile, non mi sono piaciuti Samantha e zeng… - HalissaNam : @RachiaTerri Ma ora lo hai seguiti in camera? Oltre alla cannavò ormai incommentabile, non mi sono piaciuti Samanth… - loquin055 : Samantha è incommentabile...ieri dopo la clip parte con il discorso non mi è piaciuta..hai un amore che ti aspetta… - lau202158 : Samantha incommentabile! Doveva uscire prima lei, altro che Carlotta... mamma miaaaaaaa! Non mi è piaciuta quella f… -

