Incidente sul lavoro, all'ex Molino Alimonti, morto operaio 52enne (Di venerdì 5 febbraio 2021) Chieti - Un indicente sul lavoro è costato la vita a Antonio Carafa, 52 anni, , l'uomo è precipitato da un'altezza di quasi cinque metri mentre stava caricando un'autocisterna con i sacchi di semola. L'uomo, residente in contrada Villa San Vincenzo di Guardiagrele (Chieti), è rimasto vittima di un Incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Guardiagrele, in località Sette Dolori, nell'azienda Maiella Market, che si trova nell'area dell'ex Molino Alimonti e che si occupa di commercio all'ingrosso di farine, lieviti e prodotti alimentari. L'operaio, sarebbe precipitato in un botola ed è morto sul colpo. Sul posto si sono portati qui inquirenti per le rilevazioni del caso. Cordoglio e costernazione nel paese teatino, dove la vittima era molto conosciuto.

