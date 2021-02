“In lockdown da lunedì”. Covid, la regione italiana chiude: “Troppi casi” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Alto Adige in lockdown da lunedì 8 febbraio per l’aumento dei casi di Covid. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei positivi ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione inglese. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul Covid, in cui è stato introdotto il ‘rosso scurò per segnalare le zone a più alto rischio. Nelle cartine la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100.000 abitanti, in base ai dati ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Alto Adige inda8 febbraio per l’aumento deidi. Chiusi i negozi, didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai Comuni. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, non accenna a calare il numero dei positivi ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione inglese. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali sul, in cui è stato introdotto il ‘rosso scurò per segnalare le zone a più alto rischio. Nelle cartine la Provincia autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia sono in rosso scuro, uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500ogni 100.000 abitanti, in base ai dati ...

Ultime Notizie dalla rete : lockdown lunedì Nuovo Lockdown totale per l'Alto Adige: da lunedì altre tre settimane

Divieto di spostamento dal proprio Comune, negozi chiusi - A partire da lunedì 8 febbraio, e per le successive 3 settimane, vi saranno nuove regole che puntano principalmente a ridurre i contatti ...

Le altre Regioni - L'Alto Adige torna in lockdown da lunedì. L'Umbria trema per il gran numero di positivi alle varianti brasiliana o similari del virus SarsCov2 tra i 42 campioni inviati dalla ...

