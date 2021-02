In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli omicidi sono in calo in Italia e il nostro paese è tra i più sicuri in Europa e nel mondo secondo l’Istat. Un dato che si scontra con il fatto che aumentano gli assassini all’interno della famiglia: vittime soprattutto donne, uomini gli autori. Per l’anno 2019 l’Istituto di statistica segnala che gli omicidi sono stati 315 (345 nel 2018): 204 uomini e 111 donne. Nei primi 6 mesi 2020 la situazione si è ulteriormente aggravata con un numero di delitti pari al 45% del totale degli omicidi, contro il 35% dei primi sei mesi del 2019, e hanno raggiunto ben il 50% durante il lockdown per Covid nei mesi di marzo e aprile 2020. Le donne sono state uccise principalmente in ambito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Glisono inine il nostro paese è tra i più sicuri in Europa e nel mondo secondo l’Istat. Un dato che si scontra con il fatto chegli assassini all’interno della famiglia: vittime soprattutto, uomini gli autori. Per l’anno 2019 l’Istituto di statistica segnala che glisono stati 315 (345 nel 2018): 204 uomini e 111. Nei primi 6 mesi 2020 la situazione si è ulteriormente aggravata con un numero di delitti pari al 45% del totale degli, contro il 35% dei primi sei mesi del 2019, e hanno raggiunto ben il 50%ilper Covid nei mesi di marzo e aprile 2020. Lesono stateprincipalmente in ambito ...

fattoquotidiano : In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - Vanganel : RT @fattoquotidiano: In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - fattoquotidiano : In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown” - Noovyis : (In Italia omicidi in calo, ma aumentano i femminicidi: “Il 50% delle donne uccise durante il lockdown”) Playhitmu… -