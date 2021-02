In Emilia-Romagna arriva anche Astrazeneca: pronti per le prossime fasi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salvo sorprese, la prossima settimana in Emilia-Romagna verranno somministrati i primi vaccini Astrazeneca: ne sono attese oltre 81.000 dosi a febbraio, 172.000 a marzo. Sarà l’arma in più per affrontare le prossime fasi della vaccinazione anti-Covid, rivolte ad un numero sempre più largo di cittadini. Una volta completata la fase in corso destinata a personale sanitario, rsa e ora anche over 80 assistiti a casa, toccherà per cominciare a tutti gli ultra ottantenni, che in regione sono 368.300 e potranno iniziare a prenotarsi già da lunedì 15 febbraio. A loro arriverà a breve anche la lettera del presidente regionale Stefano Bonaccini con tutte le indicazioni del caso. Leggi su dire (Di venerdì 5 febbraio 2021) Salvo sorprese, la prossima settimana in Emilia-Romagna verranno somministrati i primi vaccini Astrazeneca: ne sono attese oltre 81.000 dosi a febbraio, 172.000 a marzo. Sarà l’arma in più per affrontare le prossime fasi della vaccinazione anti-Covid, rivolte ad un numero sempre più largo di cittadini. Una volta completata la fase in corso destinata a personale sanitario, rsa e ora anche over 80 assistiti a casa, toccherà per cominciare a tutti gli ultra ottantenni, che in regione sono 368.300 e potranno iniziare a prenotarsi già da lunedì 15 febbraio. A loro arriverà a breve anche la lettera del presidente regionale Stefano Bonaccini con tutte le indicazioni del caso.

