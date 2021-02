In casa una serra con 33 piante di marijuana: guarda il blitz della polizia locale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aveva nella sua casa di via Alberto da Prezzate, a Bergamo, una organizzatissima coltivazione di marijuana, 33 piante e quasi 4.000 euro in contanti: è stato così arrestato nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio R.M., 41 anni, per coltivazione, produzione, raffinazione finalizzata alla cessione o alla vendita di sostanza stupefacente. L’intervento della polizia locale era partito per controllare una semplice segnalazione di musica trasmessa ad alto volume, ma l’odore di marijuana che proveniva dall’appartamento di R.M. ha richiamato l’attenzione degli agenti, che, non appena aperta la porta, hanno intravisto subito un contenitore in vetro contenente marijuana. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato altri contenitori in vetro, una busta ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aveva nella suadi via Alberto da Prezzate, a Bergamo, una organizzatissima coltivazione di, 33e quasi 4.000 euro in contanti: è stato così arrestato nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio R.M., 41 anni, per coltivazione, produzione, raffinazione finalizzata alla cessione o alla vendita di sostanza stupefacente. L’interventoera partito per controllare una semplice segnalazione di musica trasmessa ad alto volume, ma l’odore diche proveniva dall’appartamento di R.M. ha richiamato l’attenzione degli agenti, che, non appena aperta la porta, hanno intravisto subito un contenitore in vetro contenente. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato altri contenitori in vetro, una busta ...

Ultime Notizie dalla rete : casa una Birmania: Aung San Suu Kyi ai domiciliari, 'sta bene'

...Nobel per la pace è ai domiciliari nella sua casa della capitale della Birmania, Naypyidaw, ha precisato il portavoce Kyi Tore. Aung San Suu Kyi è stata accusata ufficialmente di aver infranto una ...

L'industria dell'abbigliamento ha abbandonato la sua forza lavoro

... e i successivi confinamenti al livello globale hanno imposto ai consumatori di restare a casa, ... che negli ultimi decenni ha conosciuto una trasformazione radicale. "L'industria della moda funziona, ...

In casa una serra con 33 piante di marijuana: guarda il blitz della polizia locale BergamoNews Gigi Hadid si racconta: il parto in casa senza epidurale e niente tate

Gigi Hadid. La top è la protagonista della cover di Vogue, la prima dopo la pausa maternità. E in'intervista racconta il parto e la sua nuova vita ...

Chi conosce la storia di Lydia Gelmi Cattaneo?

Giusta tra le Nazioni, aiutò molti ebrei, famiglie e partigiani durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. Ora un documentario di deSidera per le scuole e un futuro spettacolo teatrale ne ...

