In auto con 200mila euro | dopo la denuncia si dimette il presidente del Novara

Il presidente del Novara Calcio Marcello Cianci è stato denunciato per ricettazione dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria dopo essere stato trovato in possesso di 200 mila euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza. La somma di denaro è stata sequestrata. I finanzieri del Gruppo di Locri, durante un

