Imu, scadenza pagamento del 28 febbraio 2021: ecco cosa c’è da sapere su calcolo e conguaglio dopo le delibere del 31 gennaio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulla scadenza IMU emergono importanti novità, dopo che lo scorso 31 gennaio 2021 il MEF ha pubblicato le tabelle definitive. All’interno è possibile trovare le aliquote decise dai comuni ed essenziali per comprendere a quanto corrisponde l’entità del conguaglio. Il tutto per chiudere definitivamente gli adempimenti relativi allo scorso anno. In tal senso, la scadenza ultima per poter eseguire il pagamento è fissata al prossimo 28 febbraio. È però importante sottolineare che il giorno cade di domenica, pertanto non si sarà passibili di sanzioni se si eseguirà il pagamento il primo giorno di marzo. Lo slittamento delle date ordinarie di pagamento è dovuto al coronavirus. I singoli comuni hanno potuto ottenere più tempo ... Leggi su notizieora (Di venerdì 5 febbraio 2021) SullaIMU emergono importanti novità,che lo scorso 31il MEF ha pubblicato le tabelle definitive. All’interno è possibile trovare le aliquote decise dai comuni ed essenziali per comprendere a quanto corrisponde l’entità del. Il tutto per chiudere definitivamente gli adempimenti relativi allo scorso anno. In tal senso, laultima per poter eseguire ilè fissata al prossimo 28. È però importante sottolineare che il giorno cade di domenica, pertanto non si sarà passibili di sanzioni se si eseguirà ilil primo giorno di marzo. Lo slittamento delle date ordinarie diè dovuto al coronavirus. I singoli comuni hanno potuto ottenere più tempo ...

qui_finanza : Imu, attenzione alle scadenze: mini-rinvio a febbraio Proroga Imu, per chi vale la nuova scadenza - alex63roy : RT @moneypuntoit: ?? IMU, scadenza il 28 febbraio 2021 per il conguaglio della tassa sulla tassa ?? - moneypuntoit : ?? IMU, scadenza il 28 febbraio 2021 per il conguaglio della tassa sulla tassa ?? - ComunediSchio : ??Riduzione dell'IMU per chi riclassifica aree edificabili in non edificabili. Scadenza richiesta 29.03.2021. Dal 2… -