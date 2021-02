Impianti sciistici, il Trentino apre il 17 febbraio. "Senso di responsabilità" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Trentino aprirà gli Impianti di sci il 17 febbraio, sempre sia ancora in zona gialla. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Anche ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilaprirà glidi sci il 17, sempre sia ancora in zona gialla. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Anche ...

zaiapresidente : ???? Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato ieri parere positivo all’apertura dal 15 febbraio degli impianti… - g_zerbato : RT @FmMosca: Lo sport del giorno è criticare #Bagnai. Possibile che non capiate in che situazione stiamo vivendo? Chiedete ad un - Tassist… - VivereMilano : Riapertura impianti sciistici in zona gialla, Sertori: bene decisione Cts - Hibbing59 : RT @FmMosca: Lo sport del giorno è criticare #Bagnai. Possibile che non capiate in che situazione stiamo vivendo? Chiedete ad un - Tassist… - ItalianoeRomano : RT @zaiapresidente: ???? Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha dato ieri parere positivo all’apertura dal 15 febbraio degli impianti scii… -