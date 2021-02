Il voto su Rousseau per il sì del M5S a Draghi? (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau”. A dirlo è Davide Casaleggio, a Roma, mentre Grillo anche lui in arivo nella Capitale, probabilmente parteciperà alle consultazioni del Movimento 5 Stelle con Mario Draghi. Ieri Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi si erano espressi per aprire al governo dell’ex numero uno della BCE. Il Fatto racconta che tra Grillo e Draghi c’è stata una telefonata decisiva: Due ore in cui l’ex presidente della Bce ha ripetuto quanto aveva già detto a Roberto Fico e di fatto a Giuseppe Conte: “Senza i Cinque Stelle il governo non si può fare”. Impossibile, senza il primo gruppo per eletti in ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ho incontrato diversi parlamentari e ministri qui a Roma. Qualunque sarà lo scenario politico possibile c’è ampio consenso sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento 5 stelle sarà quello di chiedere agli iscritti su”. A dirlo è Davide Casaleggio, a Roma, mentre Grillo anche lui in arivo nella Capitale, probabilmente parteciperà alle consultazioni del Movimento 5 Stelle con Mario. Ieri Di Maio e la sindaca di Roma Virginia Raggi si erano espressi per aprire al governo dell’ex numero uno della BCE. Il Fatto racconta che tra Grillo ec’è stata una telefonata decisiva: Due ore in cui l’ex presidente della Bce ha ripetuto quanto aveva già detto a Roberto Fico e di fatto a Giuseppe Conte: “Senza i Cinque Stelle il governo non si può fare”. Impossibile, senza il primo gruppo per eletti in ...

lorepregliasco : ++ Draghi: Crimi, ipotesi voto Rousseau non da trascurare ++ (ANSA) - TgLa7 : #crisigoverno, #consultazioni. Davide Casaleggio a Roma. Presidente Rousseau chiede voto Rousseau su Draghi - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - alexfoti : RT @Corriere: M5S, Grillo torna in prima linea. Consultazioni e sì al voto su Rousseau - studio1radiotv : M5S, Grillo torna in prima linea. Consultazioni e sì al voto su Rousseau -