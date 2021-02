Il video di Amedeo Goria a Maria Teresa: “Io ti amerò per sempre” (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ex marito della conduttrice ha voluto dedicarle un videomessaggio: parole d’amore per la giornalista che ha conquistato il pubblico Dai pianti alle liti, ma anche tante risate per Maria Teresa Ruta nella casa di Cinecittà. Ha superato 21 nomination e ha conquistato il pubblico. Ma c’è una persona che ha voluto regalarle una dedica speciale: Amedeo Goria che ha registrato un videomessaggio per l’ex moglie, nonché madre dei suoi figli Guenda e Gian Amedeo. “Io non posso mai volerti male, io ti vorrò sempre bene perché tu mi hai dato due stelle meravigliose come i nostri figli. E questo rimarrà sempre. Io ti amerò per sempre“, le ha detto nel videomessaggio che ha dedicato alla sua ex ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ex marito della conduttrice ha voluto dedicarle unmessaggio: parole d’amore per la giornalista che ha conquistato il pubblico Dai pianti alle liti, ma anche tante risate perRuta nella casa di Cinecittà. Ha superato 21 nomination e ha conquistato il pubblico. Ma c’è una persona che ha voluto regalarle una dedica speciale:che ha registrato unmessaggio per l’ex moglie, nonché madre dei suoi figli Guenda e Gian. “Io non posso mai volerti male, io ti vorròbene perché tu mi hai dato due stelle meravigliose come i nostri figli. E questo rimarrà. Io tiper“, le ha detto nelmessaggio che ha dedicato alla sua ex ...

