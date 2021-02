Il vero pericolo per Draghi si chiama lavoro (Di venerdì 5 febbraio 2021) A volte le piccole coincidenze dicono più dei grandi eventi. Lunedì scorso, quando si stavano svolgendo le consultazioni del presidente della Camera fico, e quindi proprio quando il governo Conte II maturava la sua inesorabile fine, uscivano i dati Istat sul mercato del lavoro Italiano nel 2020. L’anno in cui “nessuno sarebbe stato lasciato indietro” si è chiuso con 444mila occupati in meno e 482mila inattivi in più. Di questi, a pagare il prezzo più alto sono state le donne (99mila sui 101mila che hanno perso il lavoro a dicembre) e i giovani (il cui tasso di disoccupazione sfiora il 30%). Questa è la vera bomba piazzata tra le fondamenta dell’edificio in costruzione del nuovo governo Draghi: il lavoro. Non sono certo i veti incrociati dei politici, la bizzosità dei partiti, la fiducia parlamentare da conquistare a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) A volte le piccole coincidenze dicono più dei grandi eventi. Lunedì scorso, quando si stavano svolgendo le consultazioni del presidente della Camera fico, e quindi proprio quando il governo Conte II maturava la sua inesorabile fine, uscivano i dati Istat sul mercato delItaliano nel 2020. L’anno in cui “nessuno sarebbe stato lasciato indietro” si è chiuso con 444mila occupati in meno e 482mila inattivi in più. Di questi, a pagare il prezzo più alto sono state le donne (99mila sui 101mila che hanno perso ila dicembre) e i giovani (il cui tasso di disoccupazione sfiora il 30%). Questa è la vera bomba piazzata tra le fondamenta dell’edificio in costruzione del nuovo governo: il. Non sono certo i veti incrociati dei politici, la bizzosità dei partiti, la fiducia parlamentare da conquistare a ...

Certo, va migliorata e coordinata, ma è anche vero che è fortemente condizionata da fattori esterni come le forniture, per cui poco si può fare se non gestirli. Invece il lavoro. Il Conte II, ...

A volte le piccole coincidenze dicono più dei grandi eventi. Lunedì scorso, quando si stavano svolgendo le consultazioni del presidente della Camera fico, e quindi proprio quando il ...

