Il tweet di Rihanna sull’India che ha scatenato una crisi diplomatica globale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) È scontro aperto tra la cantantee il governo dell’India. La famosa pop star è riuscita a far diventare un temale manifestazioni dei contadini indiani contro la riforma del settore. Su Twitter,si è pronunciata contro il blocco di internet nelle zona delle proteste. “Perché non stiamo parlando di questo?”, ha scritto l’artista, che ha più di 100 milioni di follower. why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S —(@) February 2, 2021 Poco dopo, la giovane eco-attivista Greta Thunberg ha condiviso uncon altre critiche alla nuova legge, creando ancora più attenzione sul punto. Si sono schierati a favore delle proteste la nipote del vicepresidente americano Kamala Harris, Meena, la deputata democratica Ilhan ...

Nel caso dell'attivista svedese, in particolare, la polizia di Nuova Delhi ha avviato un'inchiesta per risalire agli autori di un documento, una sorta di toolkit rivolto agli agricoltori per protestar ...Taapsee Pannu ha avuto un battibecco con Kangana Ranaut sui social media, con il primo che ha detto che è tossico nel DNA di Kangana.