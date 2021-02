Il tumore alla tiroide si può distruggere senza intervento chirurgico

Leggi su agi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Evitare la chirurgia per i tumori papillari dellae conservare questo organo prezioso per l'organismo è possibile grazie al trattamento con termoablazione ecoguidata, con laser o radiofrequenza. Lo dimostra lo studio dell'Istituto Europeo di Oncologia e dell'Università Statale di Milano, recentemente pubblicato sulla rivista Frontiers in Endocrinology. Lo studio, condotto da Giovanni Mauri, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano che fa capoDivisione di Radiologia Interventistica dello IEO, ha analizzato i risultati della prima esperienza europea sul trattamento dei microcarcinomi dellacon termoablazione, in collaborazione con la Divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale, della Divisione di Psiconcologia e dell'Unità di Radiologia Clinico Diagnostica. Nei pazienti ...